«Нет иноагентов, есть журналисты»: акция солидарности работников СМИ

8 сентября, в Международный день солидарности журналистов, российские СМИ запустили акцию в поддержку медиа и журналистов, внесенных в реестр «иностранных агентов», а также публикуют обращения к читателям. NewsVo присоединяется к акции.

На данный момент в реестр СМИ-«иностранных агентов» Минюстом внесено 18 медиа, 25 журналистов и четыре юридических лица, созданных журналистами-«иноагентами».

В конце августа независимые СМИ обратились к президенту России Владимиру Путину и другим высокопоставленным чиновникам с требованием соблюдать закон о СМИ, отказаться от практики включения изданий и журналистов в списки «иностранных агентов» и «нежелательных организаций», а также прекратить задержания и избиения журналистов на протестных акциях. В Кремле отказались считать происходящее «преследованием», но допустили правку законодательства об «иноагентах».

1 сентября главные редакторы и издатели независимых СМИ потребовали аннулировать действующий список «иностранных агентов» и предложили свои поправки в законодательство. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что в Кремле рассмотрят предложенные журналистами поправки.