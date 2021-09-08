В составе команды Вологодской области в турнире участвовали два спортсмена СШОР «Витязь» - Адам Богданов и Хазар Асланлы, которые занимаются у тренеров школы Якова Богославского и Владимира Егорова.
Хазар Асланлы в решающем поединке в весовой категории до 63,5 кг одержал победу над представителем Владикавказа и единогласным решением судьей признан победителем.
Адам Богданов в весовой категории до 60 кг завершил выступление на стадии полуфинала, став в итоге бронзовым призером турнира.
Вологодский боксер взял золото международного турнира «Балтийский ринг»
В составе команды Вологодской области в турнире участвовали два спортсмена СШОР «Витязь» - Адам Богданов и Хазар Асланлы, которые занимаются у тренеров школы Якова Богославского и Владимира Егорова.
Похожие новости
Вологодские спортсмены завоевали бронзу летней Спартакиады молодежи России по боксу
Наград удостоились Дмитрий Поляк и Илгар Джафаров
Вологодские спортсмены завоевали золото межрегиональных соревнований по боксу
Первенстве Северо-Западного ФО по боксу среди спортсменов не старше 22 лет прошло в Архангельской области
Спортсмены из Вологодской области завоевали медали на первенстве Северо-Запада по боксу
Соревнования прошли в Усинске с 25 по 29 мая
Шесть золотых медалей завоевали спортсмены из Вологодской области на международном турнире по боксу «Балтийский ринг»
Соревнования состоялись в Калининградской области 1 и 2 мая
Вологжанин Дмитрий Поляк стал победителем соревнований по боксу класса «А»
Соревнования проходили в подмосковном городе Балашиха с 23 по 27 марта
Талех Гусейнов из Вологодской области завоевал победу на Всероссийских соревнованиях по боксу
Соревнования проходили в Краснодаре с 1 по 7 февраля.
Вологжанин Талех Гусейнов стал чемпионом Северо-Запада по боксу
Соревнования прошли в Петрозаводске
Вологжанин Дмитрий Поляк выиграл межрегиональные соревнования по боксу
Он будет представлять Вологодскую область на Первенстве России
Олимпийский чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков проведет бесплатный мастер-класс в Вологде
Занятие состоится 23 июля в 18 часов в школе боевых искусств на улице Предтеченской
В Череповце скончался 36-летний боксер Артем Игнатьев
Спортсмен завоевал титулы чемпиона России и призера чемпионата мира среди юниоров
Череповецкие спортсмены завоевали 10 медалей на соревнованиях по боксу в Ленинградской области
Открытый турнир по боксу среди юношей, посвященный памяти известного волховского тренера Авенира Соснова, проходил с 3 по 5 мая
Вологодские боксеры завоевали девять медалей на Всероссийском турнире
Соревнования прошли в Архангельске.