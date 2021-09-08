Вологодский боксер взял золото международного турнира «Балтийский ринг»

08.09.2021 [Спорт]

В составе команды Вологодской области в турнире участвовали два спортсмена СШОР «Витязь» -  Адам Богданов и Хазар Асланлы, которые занимаются у тренеров школы Якова Богославского и Владимира Егорова.
Хазар Асланлы в решающем поединке в весовой категории до 63,5 кг одержал победу над представителем Владикавказа и единогласным решением судьей признан победителем.
Адам Богданов в весовой категории до 60 кг завершил выступление на стадии полуфинала, став в итоге бронзовым призером турнира.

Тэги: бокс, Победа, турниры

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