Вологодский боксер взял золото международного турнира «Балтийский ринг»

В составе команды Вологодской области в турнире участвовали два спортсмена СШОР «Витязь» - Адам Богданов и Хазар Асланлы, которые занимаются у тренеров школы Якова Богославского и Владимира Егорова.

Хазар Асланлы в решающем поединке в весовой категории до 63,5 кг одержал победу над представителем Владикавказа и единогласным решением судьей признан победителем.

Адам Богданов в весовой категории до 60 кг завершил выступление на стадии полуфинала, став в итоге бронзовым призером турнира.