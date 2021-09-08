Крупная преступная группа оказалась на скамье подсудимых в Череповце

Как рассказали в региональном СК, организовал подпольную игорную зону житель Ярославля, который арендовал в Череповце несколько помещений, и нанял на работу шесть девушек.

Всего членами группы была запущена деятельность девяти игорных заведений в городе металлургов. Для придания видимости законности, игровые клубы были замаскированы под пункты обмена валюты. Всего, по словам следователей, в помещениях было обнаружено иностранной валюты на 4 млн рублей. Общий размер извлеченного дохода, обнаруженного во время обысков, составил 20,5 млн рублей.

«По ходатайству следователей СКР на недвижимость и транспортные средства обвиняемых наложен арест на сумму, превышающую 18,5 млн рублей. В ходе обысков изъято компьютерное оборудование, иные предметы и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности фигурантов, - рассказали в ведомстве. - Следователями проведено более 15 обысков в офисах и жилых помещениях, расположенных на территории Ярославской и Вологодской областей».

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.