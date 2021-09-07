Череповчанка через суд взыскала 300 тысяч рублей компенсации за падение в торговом центре «Макси»

Суд рассмотрел иск жительницы Череповца к ООО «Макси Регион» о взыскании морального вреда и материального ущерба за падение в торговом центре.

В сентябре 2019 года, когда истец входила в торговый центр «Макси» на улице М.Горького, 40, автоматическая дверь резко захлопнулась.

«Женщина ощутила сильную боль, упала и получила травму, на скорой ее увезли в больницу, где прооперировали», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Добровольно возместить пострадавшей ущерб компания отказалась, сославшись на то, что не является собственником здания, а арендует площади у индивидуального предпринимателя Роздухова М.Е.

Череповецкий городской суд взыскал с «Макси Регион» 300 тысяч рублей компенсации морального вреда и 2100 рублей возмещения материального ущерба в пользу истца, но фирма обжаловала решение.

30 августа 2021 года апелляционный суд Вологодской области взыскал в пользу пострадавшей 300 тысяч рублей компенсации морального вреда с владельца здания.