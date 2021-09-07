Жительница Великого Новгорода украла два флакона духов из магазина в Вологде

В Вологде полицейские задержали подозреваемую в краже духов из магазина.

Представитель торговой точки рассказала, что камеры видеонаблюдения зафиксировали факт хищения. Сумма ущерба составила около 11 тысяч рублей.

Подозреваемой оказалась 43-летняя ранее не судимая жительница Великого Новгорода, которая приехала с дочерью в Вологду, чтобы навестить знакомую.

«Вечером новгородки отправились в торговый центр. Зайдя в отдел парфюмерии, пока дочь изучала ассортимент, мать положила в сумку туалетную воду, а после женщины покинули магазин. Вечером того же дня злоумышленница вновь отправилась в торговый центр за продуктами, однако снова зашла в отдел парфюмерии и украла еще один флакон понравившихся духов», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.