В школах России из меню исключат макароны по-флотски, кремовые пирожные и окрошку

07.09.2021 [Общество]

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу опубликовало в своем Instagram-аккаунте постановление, согласно которому из школьного меню в ближайшее время исчезнет ряд блюд.

«Запрещено использовать в школьном питании <…> макароны по-флотски с мясным фаршем, макароны с яйцом, яичница-глазунья, сырокопченые колбасы. А также заливные блюда, студни, форшмак из сельди, окрошку и холодные супы», — указано в сообщении Роспотребнадзора.

Также санитарные врачи запретили кормить школьников грибами, салом, маргарином, паштетом, жаренными во фритюре продуктами. В списке также оказались мясо диких животных, яйца водоплавающих птиц, кремовые кондитерские изделия, арахис, карамель, газированные напитки, энергетики, натуральный кофе, квас, кумыс. Под запретом оказались уксус, горчица, острый перец, хрен, острые соусы, майонез, кетчупы и маринованные овощи.

Тэги: школьное питание

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