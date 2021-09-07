Череповчанка потеряла кредитные деньги в финансовой пирамиде и обратилась в полицию

40-летняя жительница Череповца стала жертвой мошенников.

«В апреле текущего года в сети Интернет она наткнулась на объявление, в котором предлагалось приумножить свои накопления в несколько раз. Суть заработка заключалась в том, что участники вносят денежные средства, которые в последующем берутся в оборот и преумножаются», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Для получения дохода потерпевшей нужно было вложить 1 700 000 рублей, но у неё было лишь 700 тысяч рублей. Тогда женщина оформила кредит на 1 300 000 рублей и вложила все деньги.

«С конца апреля по конец мая текущего года череповчанка вывела с данной платформы порядка 500 тысяч рублей. В июле все выплаты прекратились, а счет был заблокирован», — также говорится в сообщении

Осознав, что она стала жертвой злоумышленников, женщина обратилась в полицию.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали пять заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила около 1 800 000 рублей.