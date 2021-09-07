Гигантскую скамейку установят в сквере на улице Гагарина в Череповце

07.09.2021 [Общество]

Агентство городского развития Череповца при поддержке предпринимателей установит в сквере на улице Гагарина скамейку высотой почти в два метра.

— Гигантский арт-объект установят в сквере Гагарина. Ширина — 3 метра, высота — 1,85 метра, ширина сидения — 1,8 метра. Сейчас строители вовсю ведут работу по изготовлению скамьи, — сообщила на своей странице в соцсети директор «Агентства» Оксана Андреева. 

Благоустройство сквера на улице Гагарина проводится в этом году. На деньги эко-гранта компании «Северсталь» здесь решили высадить 60 взрослых деревьев, среди которых дубы, клены, березы, вязы и рябины. Установим и красивые светильники торшерного типа, скамейки и арт-объект, с которым захочется сфотографироваться.

Тэги: благоустройство

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