В Череповце росгвардейцы задержали подозреваемых в краже обуви

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже обуви.

Инцидент произошёл в гипермаркете на Кирилловском шоссе.

«Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии выяснили, что в торговый зал пришел молодой человек со своей спутницей. Некоторое время назад молодые люди выбрали две пары кроссовок, в кабинке для примерки сняли свою старую обувь и убрали ее в коробки, а затем вышли из магазина в новых кроссовках, не заплатив за них», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области