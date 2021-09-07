Сдать пластик и оргтехнику в переработку и получить взамен семена, саженцы, овощи, мед или варенье можно в Вологде 11 сентября

07.09.2021 [Общество]

Экологическую акцию «Зелёный регион» проведут в Вологде в субботу, 11 сентября, ресурсный центр «Провода» и молодёжный центр «Содружество».

– Можно сдать отходы из пластика, бытовую или оргтехнику и получить взамен семена, саженцы, овощи, фрукты, мед или даже набор варенья, – сообщают организаторы. – Вознаграждение будет зависеть от количества сданного вторсырья.

Собранное вторсырьё будет сдано в переработку, а вырученные за него средства пойдут в пользу Общества защиты животных «Велес» на приобретение кормов животным.

Акция пройдёт 11 сентября с 10:00 до 15:00 на площади Революции в Вологде.
 

Тэги: вторсырье, переработка пластика, акция

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