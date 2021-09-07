Вологжанин не смог в суде доказать, что работник УК причинил ему побои

07.09.2021 [Общество]

В Вологде суд прекратил производство по делу вологжанина, которого обвинили в причинении побоев.

Согласно протоколу о правонарушении, обвиняемый ударил пострадавшего О. в грудь и спину в офисе управляющей компании в доме № 54 на улице Ветошкина утром 8 апреля 2021 года.

Подсудимый — работник УК — показал, что не причинял О. побои. В тот день он находился в своём кабинете, когда услышал крики.

«Когда вышел, то увидел О., тот громко разговаривал. Он предложил вызвать полицию, после чего О. оттолкнул его, повредил руку. В офисе находились другие работники. Ударов О. он не наносил, вся ситуация заснята на телефон», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Потерпевший же рассказал, что тем утром услышал громкие звуки и, выйдя в подъезд, увидел работника, который что-то пилил. Тогда он спустился в офис, чтобы поговорить с директором УК. В коридоре офиса к нему подбежал обвиняемый, который стал его оскорблять, бить и снимать свои действия на телефон. Мужчина настаивал на строгом наказании для подсудимого.

«Мировой судья после допроса всех участников процесса, свидетелей и просмотра видеозаписей установил, что какими-либо объективными доказательствами факт причинения побоев не подтвержден. Видеозапись, напротив, содержит сведения о совершении противоправных действий потерпевшим», — также говорится в сообщении

При таких обстоятельствах, суд прекратил производство по делу в связи с отсутствием в действиях обвиняемого состава правонарушения. Потерпевший пытался оспорить решение, но пропустил установленные законом сроки на обжалование. Постановление о прекращении дела вступило в законную силу.

Тэги: побои, суд, управляющие компании

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