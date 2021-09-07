Жителя Череповца осудили за покушение на сбыт наркотиков через интернет

В Череповце суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в покушении на сбыт наркотиков.

«Установлено, что подсудимый с использованием информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“, при наличии преступного сговора с неустановленным лицом, на территории Вологодской области приобрел в целях дальнейшего незаконного сбыта наркотические средства в особо крупном размере, общей массой более 676 грамм. Обвиняемый был задержан сотрудниками полиции», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области

Приготовленные для сбыта наркотики полицейские нашли при личном досмотре и в квартире задержанного.

С учётом того, что череповчанин не был судим ранее и других смягчающих обстоятельств, ему назначено наказание в виде пяти лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.