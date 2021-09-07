Пенсионерка погибла в результате пожара в Грязовецком районе

07.09.2021 [Происшествия]
Пенсионерка погибла в результате пожара в Грязовецком районе

71-летняя женщина погибла в результате пожара в деревне Патракеево Грязовецкого района. Инцидент произошел в одном из частных деревянных домов вечером 6 сентября.

Возвращаясь с огорода, хозяин заметил дым. В дом мужчине попасть не удалось, он позвал соседа, который вошел внутрь, потушил пожар и вынес пострадавшую на улицу. Пенсионерка была еще жива, когда вызывали скорую помощь, но позже скончалась.

Причиной пожара в областном УМЧС называют нарушение правил техники безопасности при использовании электрообогревателя. 

 

 

Тэги: пожар, гибель человека

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