Пенсионерка погибла в результате пожара в Грязовецком районе

71-летняя женщина погибла в результате пожара в деревне Патракеево Грязовецкого района. Инцидент произошел в одном из частных деревянных домов вечером 6 сентября.

Возвращаясь с огорода, хозяин заметил дым. В дом мужчине попасть не удалось, он позвал соседа, который вошел внутрь, потушил пожар и вынес пострадавшую на улицу. Пенсионерка была еще жива, когда вызывали скорую помощь, но позже скончалась.

Причиной пожара в областном УМЧС называют нарушение правил техники безопасности при использовании электрообогревателя.