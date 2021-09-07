В Грязовецком районе дорожный рабочий погиб под колесами автомобиля

07.09.2021 [Происшествия]
В Грязовецком районе дорожный рабочий погиб под колесами автомобиля

Днем 6 сентября на трассе Вологда-Ростилово в Грязовецком районе произошло ДТП с погибшим. Трагедия произошла около 16 часов на 43 километре трассы. 

По предварительным данным областного УМВД, 30-летний водитель "Хонды" совершил наезд на 25-летнего рабочего, который регулировал движение в период проведения ремонтных работ.  От полученных травм дорожник скончался на месте, машина вылетела с дороги. 

В аварии также пострадал 39-летний пассажир автомобиля. Мужчина с различными травмами был доставлен в больницу. 

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Тэги: сбили насмерть
Фото областного УМВД

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодский депутат установил одноместную скамейку у подъезда, «чтобы люди не собирались компаниями»
81-летний пациент моногоспиталя в Череповце покончил с собой
Скейт-парк на берегу реки Золотухи построят в Вологде
Женщину с двумя детьми сбили на "зебре" в Вологде
Ложные уведомления о социальных выплатах стали поступать жителям Вологды
Активистку Ксению Сотникову из Великого Устюга вызвали в полицию после поста о разбитой дороге
Новым начальником УМВД по городу Вологде стал Александр Иванов
В Вологодском районе отопительный сезон стартует 6 сентября
Работы по укладке газопровода в микрорайоне Прилуки в Вологде выполнены на две трети
В Грязовце 1 сентября на крыльце школы раздавали агитацию с лого «Единой России»

Похожие новости

17-летнего велосипедиста насмерть сбили в Вытегорском районе

ДТП произошло вечером 18 августа на 220 километре автодороги Вологда-Медвежегорск

1540
0

Молодой мужчина погиб под колесами поезда в Череповце

Трагедия произошла 29 июля на 478 километре перегона Череповец - Хемалда

1405
0

В Череповце водитель BMW насмерть сбил пешехода на «зебре»

Тот переходил дорогу на «красный»

1277
0

В Череповце на "зебре" насмерть сбили двух пешеходов

Трагедия произошла вечером 24 апреля на улице Бабушкина

2219
0

На трассе под Вологдой грузовик насмерть сбил женщину

Она шла пешком

1801
0

В Череповецком районе иномарка насмерть сбила женщину

ДТП произошло вечером 21 октября на подъезде к поселку Суда

1046
0

В Череповце водитель иномарки насмерть сбил на «зебре» женщину

В момент ДТП светофор на регулируемом пешеходном переходе не работал

 

2358
0

В Вашкинском районе водитель иномарки насмерть сбил мужчину и скрылся

Тем не менее, полицейские нашли 28-летнего молодого человека

2114
0

В Тарногском районе маршрутка насмерть сбила пенсионерку

Женщина переходила дорогу вне «зебры»

1299
0

В Шекснинском районе грузовик насмерть сбил пешехода

Трагедия произошла на 79 км автодороги Вологда-Новая Ладога

1044
0

Под Череповцом водитель сбил двух дорожных рабочих

54-летняя пострадавшая скончалась на месте

1339
0

На станции Вохтога грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Трагедия произошла вечером 25 апреля

3654
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Пенсионерка погибла в результате пожара в Грязовецком районе
В Грязовецком районе дорожный рабочий погиб под колесами автомобиля
В Череповце осудили мужчину, который несколько месяцев обкрадывал пенсионера
С жителя Великоустюгского района взыскали больше 50 тысяч рублей незаконно полученного пособия по безработице
В Череповце задержали подозреваемого в мошенничестве строителя
Вологодская осужденная сняла фильм про один день из жизни в колонии
Две череповчанки залезли на ВАЗ-«копейку» ГАИ ради фото
 
27.08.2021 [Общество]

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

1545
0
07.09.2021 [БлогоVO]

Деревня Хемалда. Как идти в школу, в садик, чтобы ноги не были мокрые?

222
0
06.09.2021 [Обзор Прессы]

«Демонстративная казнь». На Кубани опека хочет забрать 13 детей из двух приемных семей

358
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика