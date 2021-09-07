В Грязовецком районе дорожный рабочий погиб под колесами автомобиля

Днем 6 сентября на трассе Вологда-Ростилово в Грязовецком районе произошло ДТП с погибшим. Трагедия произошла около 16 часов на 43 километре трассы.

По предварительным данным областного УМВД, 30-летний водитель "Хонды" совершил наезд на 25-летнего рабочего, который регулировал движение в период проведения ремонтных работ. От полученных травм дорожник скончался на месте, машина вылетела с дороги.

В аварии также пострадал 39-летний пассажир автомобиля. Мужчина с различными травмами был доставлен в больницу.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.