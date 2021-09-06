В Череповце осудили мужчину, который несколько месяцев обкрадывал пенсионера

В Череповце суд вынес приговор 35-летнему местному жителю, признанному виновным в краже с чужого банковского счёта.

По материалам дела, в период с 9 мая по 18 декабря 2020 года подсудимый, находясь в гостях у знакомого пенсионера, когда тот спал или был пьян, переводил деньги с его счёта на свой. Сумма ущерба составила 59 172 рубля.

Обвиняемый признал вину и показал, что знаком с пострадавшим с 2006 года — они вместе работали.

«Иногда он в долг снимал деньги с карты приятеля, тот ругался, но он обещал их вернуть. В мае прошлого года он воспользовался добротой пенсионера к нему и тем, что его банковская карта и телефон всегда лежали в открытом доступе, и стал переводить деньги на свой счет. СМС о подтверждении доступа и коды он сразу удалял», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Потерпевший показал, что дружит с подсудимым, он часто заходит к нему выпить. Он знал, что мужчина крадёт деньги с его счёта и запрещал ему приходить в гости, но тот его не слушал. Он жалел его и снова пускал к себе в дом.

Осуждённому назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно. Его также обязали возместить причинённый ущерб.