С жителя Великоустюгского района взыскали больше 50 тысяч рублей незаконно полученного пособия по безработице

06.09.2021 [Общество]

В Великоустюгском районе суд рассмотрел иск центра занятости к местному жителю о взыскании с него незаконно полученного пособия по безработице.

30 апреля 2014 года мужчина обратился в центр занятости за помощью в поиске работы. Ему было назначено пособие, которое он получал до 16 апреля 2015 года. В мае 2015 года его сняли с учёта в связи с длительной неявкой в службу занятости. Когда он снова обратился за пособием в 2021 году, выяснилось, что мужчина не имел на него права, так как был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 2005 по 2020 год. Добровольно вернуть незаконно полученные деньги мужчина отказался и не явился в суд.

«Суд пришел к выводу, что при обращении в Центр занятости 30 апреля 2014 года ответчик проявил недобросовестность, скрыв сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

При таких обстоятельствах с ответчика взыскали 53 322 рубля незаконно полученного пособия и госпошлину в 1799 рублей в доход местного бюджета. Заочное решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: пособие, выплаты, предприниматель, иск, взыскание

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