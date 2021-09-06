В Череповце задержали подозреваемого в мошенничестве строителя

06.09.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве.

Он разместил в сети объявление об установке межкомнатных дверей и заключил договор с 40-летним заказчиком и договорился с ним об оплате.

«Получив денежные средства, подозреваемый ввел в заблуждение клиента, гарантировав ему, что работа будет выполнена в короткие сроки. В действительности 39-летний череповчанин так и не приступил к работе», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Потерпевших от действий подозреваемого просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам в Череповце: 67-10-08, 67-10-03 или «02».

Тэги: мошенничество, строитель
Фото пресс-службы областного УМВД

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