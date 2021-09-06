Вологодская осужденная сняла фильм про один день из жизни в колонии

Одной из осужденных предоставили возможность снять ролик про один день из жизни в колонии и отправить его родным.

Как рассказали в региональном управлении ФСИН, главная героиня фильма совместно с представителями администрации колонии провела экскурсию по учреждению: показала свое спальное и рабочее место, столовую во время обеда, спортивный зал, библиотеку, рассказала, чем она занимается в свободное от работы время. В качестве видеографа выступила другая осужденная, участница кружка студии кабельного телевидения.

По отснятому материалу в студии кабельного телевидения было смонтировано видео «Мой день», которое отправят родителям осужденной, чтобы они смогли увидеть условия проживания, труда и отдыха своей дочери.