Мемориальную доску Василию Белову установят 11 сентября

06.09.2021 [Культура]

Как сообщает пресс – служба правительства области, большинство вологжан проголосовало за установку мемориальной доски, выполненной скульптором Юрием Евграфовым. Голосование проходило на сайте «Культура в Вологодской области». С таким решением согласилась и супруга Василия Белова - Ольга Сергеевна.

Мемориальная доска, посвященная Василию Белову, будет изготовлена в виде горельефа из гранита и установлена на торце дома на улице Октябрьская, 10, в Вологде, где сейчас находится Музей-квартира писателя. В конце недели скульптор  Юрий Евграфов приедет в Вологду и примет участие в установке и торжественном открытии мемориальной доски.

Тэги: Василий Белов, мемориальная доска, скульптор

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