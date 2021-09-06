Мемориальную доску Василию Белову установят 11 сентября

Как сообщает пресс – служба правительства области, большинство вологжан проголосовало за установку мемориальной доски, выполненной скульптором Юрием Евграфовым. Голосование проходило на сайте «Культура в Вологодской области». С таким решением согласилась и супруга Василия Белова - Ольга Сергеевна.

Мемориальная доска, посвященная Василию Белову, будет изготовлена в виде горельефа из гранита и установлена на торце дома на улице Октябрьская, 10, в Вологде, где сейчас находится Музей-квартира писателя. В конце недели скульптор Юрий Евграфов приедет в Вологду и примет участие в установке и торжественном открытии мемориальной доски.