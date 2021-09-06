Вологжанин после чаепития украл телевизор из квартиры знакомого

В Вологде полицейские раскрыли кражу из квартиры 68-летнего местного жителя.

Потерпевший заявил, что кто-то украл его телевизор. Он утверждал, что не пускал домой незнакомцев и отлучался из квартиры лишь на несколько минут, чтобы проводить гостя. Сумма ущерба составила пять тысяч рублей.

Подозреваемым оказался один из гостей пенсионера — его 27-летний ранее судимый знакомый. Он сознался в содеянном и пояснил, что пил чай у пострадавшего. Насидевшись дома, все вышли на улицу.

«Хозяин квартиры отошел по своим делам, а его приятель, недожавшись его, решил вернуть чужую чашку на место. Вернувшись в жилище своего друга, мужчина увидел незапертую дверь и, решив воспользоваться моментом, поставил посуду на место, после чего забрал с собой хозяйский телевизор. Затем сдал его в ломбард за 1500 рублей, потратив все вырученные деньги на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы и до 80 тысяч рублей штрафа.