Череповчане высказались против системы четных и нечетных номеров автомобилей

Однако информация вызвала шквал негативных комментариев, хотя ограничение на эксплуатацию машин в зависимости от номера и дня на календаре (четные номера могут ездить по четным дням, а нечетные по нечетным) было лишь предложением и изучением реакции горожан. Подобный опыт в мире уже применяется, например, в некоторых странах Европы. Однако вариант оказался совершенно неподходящим для Череповца, хотя бы из-за того, что многие вынуждены возить детей в детские сады в другие районы города, или работают по сменам, а сами живут за городом, - пишет в понедельник, 6 сентября, издание gorodche.ru.

Также многих возмутило подобное ограничение в использовании личного авто. Впрочем, нашлись и те, кто поддержал идею, понимая, что без пересадки на общественный транспорт коллапса будет не избежать по двум причинам. Это ограниченная пропускная Шекснинского проспекта и неготовность Зареченского района принять возросшее в несколько раз количество автомобилей. В голосовании на странице мэра за ввод ограничений высказались чуть более 2800 человек, а против – более 13400.

В мэрии Череповца сообщили, что они также с сомнением отнеслись к предложению столичных экспертов и в ближайшее время введение подобной системы в городе не планируется.