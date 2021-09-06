Акцию «Неделя без пакетов» проводит экологическое движение «ЭкоБессрочка Вологда» с 6 по 12 сентября

06.09.2021 [Общество]

Акцию «Неделя без пакетов» проводит экологическое движение «ЭкоБессрочка Вологда» с 6 по 12 сентября.

Условия акции просты: 

  1. отказаться от покупки новых пакетов, заменив их тканевыми сумками или рюкзаками;
  2. посчитать от скольки «потенциальных» пакетов вам/вашей семье удалось отказаться за этот период;
  3. в комментариях к посту об акции на странице экосообщества написать текстом количество таких «не купленных пакетов». (Например: - 4 пакета).

– Мы предлагаем вам не просто задуматься об отказе от покупки пакетов, но провести статистику их потребления в вашей семье, – поясняют волонтёры «ЭкоБессрочки». – Всё просто! Ходим в магазин как обычно, покупаем товары, пользуемся многоразовыми сумками, и считаем при этом, сколько пакетов не взяли из магазина, не купили (считаем любые пакеты, и большие, и маленькие).

По данным Greenpeace, один россиянин в год использует 181 пакет. 

– Нехитрый подсчет говорит о том, что в среднем ежегодно жители России потребляют 26,5 млрд полиэтиленовых пакетов. Таким количеством пакетов можно полностью покрыть треть озера Байкал и четыре Москвы, – считают эковолонтёры. – Но даже если вы один обзаведетесь экосумкой и возьмете за правило носить ее при себе на случай захода в магазин, в год вы сократите количество пластика на мусорных полигонах России примерно на килограмм.

По окончании акции планируется подвести итоги, от какого количества пластиковых пакетов жителям Вологды за неделю удалось уберечь природу.

Тэги: Экология, пластик, акция, вторсырье

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