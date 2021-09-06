Акцию «Неделя без пакетов» проводит экологическое движение «ЭкоБессрочка Вологда» с 6 по 12 сентября.

Условия акции просты:

отказаться от покупки новых пакетов, заменив их тканевыми сумками или рюкзаками; посчитать от скольки «потенциальных» пакетов вам/вашей семье удалось отказаться за этот период; в комментариях к посту об акции на странице экосообщества написать текстом количество таких «не купленных пакетов». (Например: - 4 пакета).

– Мы предлагаем вам не просто задуматься об отказе от покупки пакетов, но провести статистику их потребления в вашей семье, – поясняют волонтёры «ЭкоБессрочки». – Всё просто! Ходим в магазин как обычно, покупаем товары, пользуемся многоразовыми сумками, и считаем при этом, сколько пакетов не взяли из магазина, не купили (считаем любые пакеты, и большие, и маленькие).

По данным Greenpeace, один россиянин в год использует 181 пакет.

– Нехитрый подсчет говорит о том, что в среднем ежегодно жители России потребляют 26,5 млрд полиэтиленовых пакетов. Таким количеством пакетов можно полностью покрыть треть озера Байкал и четыре Москвы, – считают эковолонтёры. – Но даже если вы один обзаведетесь экосумкой и возьмете за правило носить ее при себе на случай захода в магазин, в год вы сократите количество пластика на мусорных полигонах России примерно на килограмм.

По окончании акции планируется подвести итоги, от какого количества пластиковых пакетов жителям Вологды за неделю удалось уберечь природу.