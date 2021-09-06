Череповчанка вызвала полицейских, чтобы те забрали её с дачи

В Череповце суд привлёк 28-летнюю местную жительницу к административной ответственности за ложный вызов полиции.

По материалам дела, привлекаемая познакомилась с мужчинами, которые предложили ей поехать на дачу. Там они выпивали. Ночью ей нужно было уехать домой, но новые знакомые были пьяны.

«Денег на такси у нее не было, поэтому 1 июля 2021 года в 04:20 с автобусной остановки в дачном кооперативе „Синтез“ Череповецкого района она позвонила в полицию и сообщила, что ее удерживают на даче. Сделала это с умыслом, чтобы сотрудники полиции довезли ее до Череповца. Каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершалось», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Суд назначил череповчанке наказание в виде штрафа в тысячу рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее newsVO сообщал о штрафе вологжанину, который вызвал полицейских из-за того, что ему было скучно и не с кем поговорить.