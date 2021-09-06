Череповчанин нашёл чужой телефон и украл 23 тысячи рублей со счёта владельца

06.09.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли кражу со счёта 72-летнего местного жителя.

Потерпевший рассказал, что потерял свой телефон на улице, а через некоторое время, придя в банк, выяснил, что с его счёта пропали деньги. Сумма ущерба составила 23 тысячи рублей.

Подозреваемым в краже оказался 36-летний ранее судимый череповчанин.

«В разговоре с полицейскими мужчина рассказал, что сим-карту с найденного телефона вставил в свой мобильный и в течение двух дней через мобильный банк переводил на свой счет денежные средства, а после чего выкинул симку и телефон», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.

Тэги: кража, телефон, мобильный банк

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