Вологжанке пришлось обращаться в прокуратуру, чтобы вернуть незаконно взысканную приставами тысячу рублей

06.09.2021 [Общество]

Незаконно взысканный приставами исполнительский сбор вернули жительнице Вологды только после обращения в прокуратуру. 

Как сообщает прокуратура Вологды, в отношении заявительницы ранее было возбуждено исполнительное производство о взыскании штрафа за нарушение правил дорожной безопасности. 

— Несмотря на своевременную оплату задолженности, судебными приставами-исполнителям спустя несколько месяцев возобновлено исполнительное производство, по которому вынесен исполнительский сбор в размере 1 000 руб., а также постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортных средств, принадлежащих должнику, — сообщает ведомство. 

Женщина обращалась в УФССП, чтобы отменить незаконное взыскание, однако приставы на жалобы не реагировали. В итоге прокуратура принесла протест на незаконно вынесенное постановление, а в адрес управления внесено представление для рассмотрения вопроса о наказании виновных должностных лиц.

Деньги вологжанке приставы в итоге вернули. 

Тэги: судебные приставы

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