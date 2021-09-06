Вологжанке пришлось обращаться в прокуратуру, чтобы вернуть незаконно взысканную приставами тысячу рублей

Незаконно взысканный приставами исполнительский сбор вернули жительнице Вологды только после обращения в прокуратуру.

Как сообщает прокуратура Вологды, в отношении заявительницы ранее было возбуждено исполнительное производство о взыскании штрафа за нарушение правил дорожной безопасности.

— Несмотря на своевременную оплату задолженности, судебными приставами-исполнителям спустя несколько месяцев возобновлено исполнительное производство, по которому вынесен исполнительский сбор в размере 1 000 руб., а также постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортных средств, принадлежащих должнику, — сообщает ведомство.

Женщина обращалась в УФССП, чтобы отменить незаконное взыскание, однако приставы на жалобы не реагировали. В итоге прокуратура принесла протест на незаконно вынесенное постановление, а в адрес управления внесено представление для рассмотрения вопроса о наказании виновных должностных лиц.

Деньги вологжанке приставы в итоге вернули.