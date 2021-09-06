Фестиваль поэзии «Рубцовская осень» пройдёт в Вологодской области с 23 по 26 сентября

XXIV Открытый фестиваль поэзии и музыки «Рубцовская осень» пройдет в Вологодской области с 23 по 26 сентября.

В этом году мероприятие будет посвящено 85-летию со дня рождения Николая Рубцова и 50-летию со дня его гибели.

– Форум объединит более 30 событий и мероприятий, посвященных жизни и творчеству поэта. Традиционно круг участников фестиваля широк – музыканты и композиторы, авторы-исполнители и коллективы, театральные и вокально-инструментальные группы, представители российских рубцовских центров и краеведы, – сообщает сайт cultinfo.ru.

В течение четырех дней на нескольких площадках Вологды пройдут концерты, выставки, творческие вечера, встречи, уличные акции в формате «открытого микрофона», литературные чтения, презентации новых изданий, посвященных жизни и творчеству Николая Рубцова. Несколько мероприятий также пройдут в Кадуе, Череповце и Тотемском районе.

Так, например, молодежная акция «Прочитай Рубцова!» пройдёт в Вологде на аллее проспекта Победы 23 сентября в 14:00.

Традиционный для фестиваля литературно-музыкальный праздник у памятника Николаю Рубцову на Советском проспекте состоится 23 сентября в 15:00.

Творческая программа к юбилею поэта в исполнении заслуженного артиста России Всеволода Чубенко пройдёт в Доме Корбакова 23 сентября в 18:00

Уличная акция «Рубцовская осень на улице Конева» - у библиотеки на Конева, 6 в Вологде 24 сентября в 14:00.

Показ фильма «Николай Рубцов. Дорога» (2011 год, режиссер Дмитрий Чернецов) состоится 24 сентября в 18:00 в Кинозале «1000&1 фильм» по адресу: Вологда, ул. Гагарина, д.6А.

Концерт мужского хора Вологодской областной филармонии имени Гаврилина - 25 сентября 15:00, Вологда, ул. Лермонтова, д. 21.

– Специально к фестивалю Вологодский театр для детей и молодежи подготовил премьеру – спектакль-концерт «Корабль моей жизни...», посвященный Николаю Рубцову, – сообщает cultinfo.ru. – Автором литературно-музыкальной композиции и режиссером спектакля стал актер ТЮЗа Денис Долбышев, руководитель постановки – народный артист России Борис Гранатов. Премьера состоится на малой сцене театра 25 сентября в 18.00. Вологодский драматический театр на малой сцене также покажет премьеру нынешнего года – литературно-музыкальную композицию по мотивам творчества Рубцова «И буду жить в своём народе…» (25 сентября в 19.00).

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

