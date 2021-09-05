Череповчанка оформила займ по копии чужого паспорта

В полицию Череповца обратилась женщина и рассказала, что микрофинансовая организация требует у нее вернуть кредит, который она не оформляла. Речь идет о сумме в 15 тысяч рублей и процентах, которые накопились за время займа. Девушка уверяла, что не совершала никаких финансовых операций и не оформляла кредит.

Выяснилось, что займ оформил кто-то посторонний по копии паспорта потерпевшей. Полицейским удалось установить личность злоумышленницы, ей оказалась ранее судимая 25-летняя череповчанка. Девушка рассказала, что хотела оформить займ на погашение собственных долгов. Чтобы завладеть копией чужого документа для его оформления, она придумала историю о продаже собственной квартиры и нашла покупательницу, которая и стала жертвой.

— Задержанная потребовала у потерпевшей копию паспорта, якобы для оформления договора продажи, и, получив желаемое, перестала выходить на связь. Первый заем девушка смогла погасить в указанный срок, но после этого у нее вновь возникли финансовые проблемы и она оформила еще один кредит, который впоследствии не погасила, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Девушке грозит до двух лет лишения свободы.