Череповчанка оформила займ по копии чужого паспорта

05.09.2021 [Происшествия]

В полицию Череповца обратилась женщина и рассказала, что микрофинансовая организация требует у нее вернуть кредит, который она не оформляла. Речь идет о сумме в 15 тысяч рублей и процентах, которые накопились за время займа. Девушка уверяла, что не совершала никаких финансовых операций и не оформляла кредит. 

Выяснилось, что займ оформил кто-то посторонний по копии паспорта потерпевшей. Полицейским удалось установить личность злоумышленницы, ей оказалась ранее судимая 25-летняя череповчанка. Девушка рассказала, что хотела оформить займ на погашение собственных долгов. Чтобы завладеть копией чужого документа для его оформления, она придумала историю о продаже собственной квартиры и нашла покупательницу, которая и стала жертвой. 

— Задержанная потребовала у потерпевшей копию паспорта, якобы для оформления договора продажи, и, получив желаемое, перестала выходить на связь. Первый заем девушка смогла погасить в указанный срок, но после этого у нее вновь возникли финансовые проблемы и она оформила еще один кредит, который впоследствии не погасила, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Девушке грозит до двух лет лишения свободы. 

Тэги: мошенничество

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодский депутат установил одноместную скамейку у подъезда, «чтобы люди не собирались компаниями»
Скейт-парк на берегу реки Золотухи построят в Вологде
Бывшего комбата военной части под Вологдой осудили за мошенничество на 680 тысяч рублей
Женщину с двумя детьми сбили на "зебре" в Вологде
Синоптики пообещали снег в начале сентября в Вологодской области
Ложные уведомления о социальных выплатах стали поступать жителям Вологды
«Нива» перевернулась через крышу после столкновения с «Ладой» на площади Бабушкина в Вологде
Активистку Ксению Сотникову из Великого Устюга вызвали в полицию после поста о разбитой дороге
Жительница Великого Устюга сообщила об угрозах после поста о разбитой дороге на улице Кузнецкой
Новым начальником УМВД по городу Вологде стал Александр Иванов

Похожие новости

Ложные уведомления о социальных выплатах стали поступать жителям Вологды

При переходе по предлагаемой ссылке пользователя просят ввести данные его банковской карты

2180
0

В Вологодской области сотрудника УФСИН будут судить за мошенничество и лжесвидетельство

Вместе с женой он скрыл информацию об имеющейся недвижимости и получил из бюджета больше двух миллионов рублей на покупку жилья. Кроме того, в суде обвиняемый также дал ложные сведения о недвижимости.

1584
0

Бывшего комбата военной части под Вологдой осудили за мошенничество на 680 тысяч рублей

Подсудимый приказал заместителю внести в ведомость ложные сведения о прохождении ими и начальником штаба высшего квалификационного уровня физической подготовленности, чтобы получать соответствующие надбавки

2443
0

Мошенник пообещал вологжанке вернуть потерянные вещи за вознаграждение

Он получил 4000 рублей, но не пришёл на встречу, так как ничего не находил

1082
0

Череповчанин сдал в металлолом «ВАЗ», который обещал купить

Теперь ему грозит уголовное наказание за мошенничество

851
0

В Кириллове дворника осудили за мошенничество с пособием по безработице

Мужчина был зарегистрирован как безработный, но потом устроился дворником, а центр занятости об этом не уведомил

699
0

Череповчанин оформил на сожительницу два кредита и съехал от неё

Теперь ему грозит уголовное наказание за мошенничество

1283
0

Череповчанка, помогавшая незаконно обналичивать «материнский капитал», предстанет перед судом

В результате преступных действий 50-летней женщины бюджету был нанесен ущерб в 1,1 млн рублей

832
0

Житель Томска обманул заказавшего у него разработку сайта череповчанина

Сумма ущерба составила 9000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

1568
0

Двое вологжан подозреваются в мошенничестве при покупке машин на 300 тысяч рублей

Они покупали транспорт в рассрочку, не платили продавцам и сдавали машины в разборку или металлолом

1257
0

Директор УК в коттеджном посёлке под Вологдой подозревается в мошенничестве

Он собрал с жителей посёлка 2,4 млн. рублей на строительство коммуникаций, но не выполнил обязательства

2171
0

Поставщик сахара из Кадуйского района обманул предпринимателя из Омска на 994 тысячи рублей

Продавец не поставил продукт и перестал выходить на связь

1636
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодском районе отопительный сезон стартует 6 сентября
5 сентября в Вологде из-за съемок фильма перекрыли улицу Засодимского
224 новых случая коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
Череповчанка оформила займ по копии чужого паспорта
Два человека погибли при пожаре в Вожегодском районе
Мошенники обманули молодую учительницу из Великого Устюга, оформив кредит на 249 тыс. рублей
81-летний пациент моногоспиталя в Череповце покончил с собой
 
27.08.2021 [Общество]

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

1375
0
05.09.2021 [БлогоVO]

В деревне начинается сезон «брошенок»: дачники уезжают по городам, выкидывая собак и кошек

100
0
02.09.2021 [Обзор Прессы]

Фортификационные укрепления XIV-XV веков обнаружили археологи на Ленивой площадке в центре Вологды

705
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика