Мошенники обманули молодую учительницу из Великого Устюга, оформив кредит на 249 тыс. рублей

05.09.2021 [Происшествия]

22-летняя учительница из Великого Устюга стала жертвой мошенников. Как рассказала девушка полицейским, ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником «службы безопасности банка», сообщил, что на нее оформлен кредит. Когда устюжанка сказала, что не оформляла никакого займа, ей предложили отменить предыдущую операцию, для этого предоставив данные банковской карты и код личного кабинета онлайн-приложения банка. 

— По словам звонившего, сотрудники банка оформят новый займ, а денежные средства переведут на другой счет и тогда нежелательный кредит автоматически закроется. Женщина сообщила все необходимые данные, после чего на ее имя был оформлен займ на сумму 246 тысяч рублей. Затем денежные средства были переведены мошенниками на другие счета, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Через некоторое время потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в отдел полиции. 

Тэги: дистанционное мошенничество

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