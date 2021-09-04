Вакцинация от гриппа стартует в Вологодской области с 6 сентября

04.09.2021 [Общество]

В Вологодскую область прибыли первые партии вакцины от гриппа.  Это более 26 тысяч доз «Ультрикс квадри» для иммунизации детей и беременных, а также и свыше 141 тысячи вакцины «Совигрипп» для взрослых.

Вакцинация начнется с 6 сентября. Всего, как ожидается, в регион поставят порядка 750 тысяч доз препаратов для профилактики гриппа.

«Это позволит привить не менее 60% населения региона – свыше 720 тысяч человек, в том числе более 187 тысяч детей. Данный объем на 47 тысяч прививок больше, чем было выполнено в 2020 году, - отметила заместитель губернатора области Лариса Каманина. – В 2020-м вологжане активно вакцинировались от гриппа, тем самым обезопасили себя от риска наложения гриппа и коронавируса. Заражение одновременно двумя инфекциями – это серьезный риск для здоровья».

По данным пресс-службы областного правительства, в первую очередь привить от гриппа рекомендуют детей с шести месяцев, учащихся школ, профессиональных и образовательных организаций высшего образования, работников медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременных, взрослых старше 60 лет, лиц, подлежащих призыву на воинскую службу, лиц с хроническими заболеваниями.

Тэги: грипп, вакцинация

ТОП НЕДЕЛИ

11-летний мальчик с огнестрельным ранением умер в больнице Белозерска
Вологодский депутат установил одноместную скамейку у подъезда, «чтобы люди не собирались компаниями»
В Вологде на перекрестке улиц Ленинградской и Гончарной сбили пешехода
Жители Вологды могут оставить отзывы о новых троллейбусных маршрутах в группе ПАТП в соцсети
Скейт-парк на берегу реки Золотухи построят в Вологде
Бывшего комбата военной части под Вологдой осудили за мошенничество на 680 тысяч рублей
Женщину с двумя детьми сбили на "зебре" в Вологде
Синоптики пообещали снег в начале сентября в Вологодской области
«Нива» перевернулась через крышу после столкновения с «Ладой» на площади Бабушкина в Вологде
Жительница Великого Устюга сообщила об угрозах после поста о разбитой дороге на улице Кузнецкой

Похожие новости

В четырех школах Вологды установили тепловизоры

Оборудование автоматически определяет температуру учеников на входе

1296
0

Первая партия вакцины против гриппа поступит в Вологодскую область в конце августа

На территории региона будет использоваться вакцина российского производства четырёх типов.  Для детей и беременных женщин подготовлены препараты без консерванта

1380
0

Вакцинацей от гриппа в Вологодской области планируют охватить не менее 60% населения

Об этом сообщил Олег Кувшинников в ходе заседания оперативного штаба по нераспространению новой коронавирусной инфекции

930
0

Карантин в школах Череповца отменят с 25 февраля

С этой даты также возобновят свою работу учреждения дополнительного образования

2691
0

С 14 февраля в Череповце все школы закроют на карантин

Детей переведут на дистанционную форму обучения

3451
0

В Вологодской области ввели карантин по гриппу

Эпидемический порог в регионе пока не превышен, однако рост количества заболевших идет быстрыми темпами

5671
0

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Вологде превышен на 41%

За прошлую неделю заболели около 5 тысяч жителей города

3081
0

34,7% жителей Вологодской области привиты от гриппа

В регионе продолжается прививочная кампания

841
0

В Вологодской области стартовала прививочная кампания против гриппа

Она продлится до 1 ноября

739
0

В школе №30 в Вологде установят тепловизор для контроля температуры тела учеников

Устройство планируют поставить на входе

1283
0

В Вологодской области отменили карантин по гриппу и ОРВИ

Заболеваемость в регионе ниже эпидпорога

1588
0

В Вологодской области ввели карантин по гриппу и ОРВИ

Наиболее высокие уровни заболеваемости - среди детского населения.

3746
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вакцинация от гриппа стартует в Вологодской области с 6 сентября
223 новых случая коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
В Вологде по горячим следам раскрыли кражу велосипеда
Активистку Ксению Сотникову из Великого Устюга вызвали в полицию после поста о разбитой дороге
Работы по укладке газопровода в микрорайоне Прилуки в Вологде выполнены на две трети
В Верховажье заведующую ломбардом и её заместительницу осудили за кражи денег и украшений
Вологодские спортсмены взяли два золота на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту
 
27.08.2021 [Общество]

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

1306
0
04.09.2021 [БлогоVO]

По четным числам в городе могут ездить только автомобили с четными номерами, по нечетным числам — с нечетными

343
0
02.09.2021 [Обзор Прессы]

Фортификационные укрепления XIV-XV веков обнаружили археологи на Ленивой площадке в центре Вологды

556
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика