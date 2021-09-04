Вакцинация от гриппа стартует в Вологодской области с 6 сентября

В Вологодскую область прибыли первые партии вакцины от гриппа. Это более 26 тысяч доз «Ультрикс квадри» для иммунизации детей и беременных, а также и свыше 141 тысячи вакцины «Совигрипп» для взрослых.

Вакцинация начнется с 6 сентября. Всего, как ожидается, в регион поставят порядка 750 тысяч доз препаратов для профилактики гриппа.

«Это позволит привить не менее 60% населения региона – свыше 720 тысяч человек, в том числе более 187 тысяч детей. Данный объем на 47 тысяч прививок больше, чем было выполнено в 2020 году, - отметила заместитель губернатора области Лариса Каманина. – В 2020-м вологжане активно вакцинировались от гриппа, тем самым обезопасили себя от риска наложения гриппа и коронавируса. Заражение одновременно двумя инфекциями – это серьезный риск для здоровья».

По данным пресс-службы областного правительства, в первую очередь привить от гриппа рекомендуют детей с шести месяцев, учащихся школ, профессиональных и образовательных организаций высшего образования, работников медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременных, взрослых старше 60 лет, лиц, подлежащих призыву на воинскую службу, лиц с хроническими заболеваниями.