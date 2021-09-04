Активистку Ксению Сотникову из Великого Устюга вызвали в полицию после поста о разбитой дороге

Активистка из Великого Устюга Ксения Сотникова на своей странице в соцсети вечером 3 сентября сообщила, что ее вызывали в полицию из-за публикации о разбитой дороге на улице Кузнецкой.

— Со слов сотрудника полиции, человек, являющийся высшим должностным лицом нашего района, усмотрел в текстах моих постов не только оскорбление, подрывающее его личный авторитет, но и авторитет администрации Великоустюгского муниципального района на уровне области. ФОРМУЛИРОВКИ РАЗМЫТЫ, но, как сказал полицейский, Главе района не понравилось молодёжное просторечие «слился» в значении «ушёл от темы», применимое к ситуации, когда он игнорировал жительницу улицы Кузнецкая полгода, а затем вообще, по её словам, заблокировал возможность писать сообщения, о чём свидетельствует присланный ею скриншот, — пишет Сотникова.

Ранее NewsVo сообщал, что проблему с состоянием улицы Кузнецкой девушка описала в своей публикации по просьбе знакомой, которая пытается добиться ремонта улицы после наводнения, произошедшего еще в 2016 году. В ответ на жалобы и просьбы жители получают обещания городских властей о том, что дорогу отремонтируют, но точных сроков не называется. Кроме того, по словам женщины, глава района Кузьмин внес ее в черный список после серии обращений по поводу ремонта улицы в соцсети.

Ксения также сообщила, что после публикации этого поста в ее адрес стали поступать угрозы.

В администрации Великоустюгского района корреспонденту NewsVo пояснили, что уже пять лет не могут привести в порядок дорогу «по объективным причинам».

— Отсыпка проблемных участков улицы Кузнецкая администрацией ГП «Великий Устюг» запланирована на этот год. В период наводнения 2016 года в Великом Устюге и Великоустюгском районе было затоплено более 80 км. дорог. По объективным причинам привести их в порядок одновременно невозможно. В настоящий момент продолжается планомерная работа по ремонту дорожного покрытия улиц, пострадавших от паводка 2016 года, — говорится в ответе на запрос NewsVo.

Кроме того, чиновники говорят, что это не Кузьмин заблокировал жительницу, а жительница заблокировала главу района.

После публикаций в СМИ о посте Сотниковой и его последствиях на улице заметили грейдер.

Пост активистки, в котором она описывает свой вызов в полицию, читайте в БлогоVo.