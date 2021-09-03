Вологодские спортсмены взяли два золота на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

03.09.2021 [Спорт]

В первых стартах нового сезона 2021-2022 годов, которые начались сегодня, 3 сентября, принимают участие более 110 сильнейших конькобежцев из 9 регионов России: Владимирской, Вологодской, Костромской, Московской, Нижегородской, Омской, Саратовской областей, Республики Татарстан и Санкт-Петербурга.

Соревнования на призы конькобежного центра «Коломна» проводятся во второй раз. Если в прошлом году они прошли в декабре, то в этом году решено этими стартами открыть новый соревновательный сезон.

Два вологодских спортсмена – Дарина Кренделева и Артем Езичев открыли новый сезон победами. Оба конькобежца в пятницу, 3 сентября, отличились на дистанции 500 метров. Кандидат в мастера спорта Дарина Кренделева стала лучшей среди юниорок 16-ти  - 17-ти лет. Дарина обошла серебряную медалистку Викторию Сечинава из Санкт-Петербурга на 0,65 секунды.

Мастер спорта Артем Езичев одержал победу среди юниоров до 19-ти лет.

на фото конькобежного центра "Коломна" Артем Елезичев (в центре). 

В этой же возрастной категории еще три вологжанина – Егор Брагин, Иван Бурцев и Семен Аверин попали в десятку сильнейших спортсменов.

Тэги: коньки, золото, Победа

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