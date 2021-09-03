Проблемы сферы ЖКХ обсудили в Вологде на круглом столе, организованном «Партией пенсионеров»

3 сентября «Партия пенсионеров» провела в Вологде круглый стол, посвященный проблемам жилищного и коммунального хозяйства. В нем приняли участие зампредседателя центрального совета партии, председатель Комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Андрей Широков, глава регионального отделения партии Александр Болотов, замначальника областной Ассоциации ТСЖ Сергей Степанов, координатор Ассоциации Николай Иванов, а также председатели ТСЖ города.

«У нас проблем много. Что волнует собственника в первую очередь? Рост жилищно-коммунальных платежей. Человек берет квитанцию, которая приходит ему каждый месяц, и вздыхает, потому что его доходы не позволяют спокойно платить эти суммы», - говорит Андрей Широков.

По его мнению, государство должно заботиться о малоимущих собственниках помещений, увеличивая субсидии, а всем коммунальным организациям необходимо реализовывать ресурсы только через приборы учета, причем «счетчики» должны устанавливаться за счет снабжающих организаций.

«Я считаю, что в стране термина «ЖКХ» нет уже больше 15 лет. Есть «жилищное» и «коммунальное» хозяйство. Это не близнецы-братья. Между ними довольно сложные отношения. Один хочет всё произвести и всё продать, второй хочет купить только то, что ему надо. И всё это должно быть в договоре. Это все нужно четко зафиксировать. Сегодня этого нет. Сегодня все силы на стороне коммунальной организации. Причем если мы с вами возьмем 131 федеральный закон о местном самоуправлении, там написано, что зона ответственности по предоставлению коммунальных ресурсов во многоквартирные дома – за публичной властью. А вот зона ответственности за содержание дома, за его капитальный ремонт – за самим собственником. Но увы, пока публичная власть вмешивается в управление не своей сферой. Надо здесь наводить порядок», - уверен Широков.

Николай Иванов рассказал о работе вологодской Ассоциации ТСЖ. Эта организация позволяет людям обмениваться практическим опытом по вопросам управления многоквартирными домами, а также лоббировать интересы собственников помещений в различных властных структурах муниципального, регионального и федерального уровней. По словам Иванова, их сообщество не получает необходимой поддержки от властей, и зачастую для решения проблем приходится обивать пороги многих ведомств.

Сергей Степанов подчеркнул, что существует также проблема с подготовкой председателей ТСЖ. Эта должность выборная, люди приходят на нее с минимальным опытом, не успевают следить за изменениями в законодательство. Им становится сложно работать, не попадая на штрафы. Поэтому необходимо создавать школы обучения председателей ТСЖ, это позволит сделать управление домами более эффективным.

На встрече также была высказана идея о введении уроков «коммунальной грамотности» в школах и детсадах, поскольку сейчас многие жители, получая квитанции, не понимают, из чего складывается сумма платежа, и потому не могут компетентно отстаивать свои права.

Подводя итоги встречи, Александр Болотов заявил, что все вопросы и предложения, поступившие от председателей ТСЖ, будут рассмотрены руководством партии и включены в их программу.