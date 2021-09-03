В Кирилловском районе задержали подозреваемого в краже 30 тысяч рублей и бидона

В Кирилловском районе полицейские задержали подозреваемого в серии краж.

Один из потерпевших — житель села Талицы — сообщил, что неизвестные украли из его дома 30 тысяч рублей. Подозреваемым в хищении оказался 53-летний ранее судимый местный житель.

«В ходе разбирательства полицейские установили причастность задержанного к ещё одному преступлению. Объектом посягательства стал бидон, который подозреваемый похитил из хозпостройки. В беседе с оперативниками мужчина сознался в содеянном, пояснив, что бидон хотел сдать в пункт приема, но не успел, а деньги потратил на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области