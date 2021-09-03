Ложные уведомления о социальных выплатах стали поступать жителям Вологды

03.09.2021 [Общество]

Ложные уведомления о социальных выплатах стали получать жители Вологды в начале сентября. Сигналы зафиксировал Центр управления регионом Вологодской области через систему «Инцидент Менеджмент».

– Сообщения направляются в мессенджерах. В них указывается, что с человеком не могли связаться, но на его имя поступили средства от служб компенсации и вскоре они будут аннулированы. Для того чтобы получить деньги, необходимо пройти по ссылке, адрес которой похож на портал Госуслуг. После перехода пользователя просят ввести личные данные, номер карты и CVV-код. Так мошенники могут получить доступ к онлайн-банку вологжан, – сообщает пресс-служба Правительства Вологодской области.

Фото NewsVo

Портал Госуслуг делает рассылки, но только на ту электронную почту, которая указана в личном кабинете человека при регистрации. 

– И только в том случае, если он разрешил присылать себе письма. Если вологжанам приходят сообщения на телефон, в мессенджерах или социальных сетях от якобы портала Госуслуг, то это действуют мошенники. Такие уведомления рекомендую игнорировать и приложенные в них ссылки не открывать, – комментирует ситуацию Ирина Просвирякова, председатель Комитета информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области.

Центру управления регионом в Вологодской области пока не зарегистрировал заявлений по данным рассылкам. Но с начала года в полицию поступило уже 1422 заявления на действия дистанционных мошенников, ущерб вологжан составил почти 150 миллионов рублей.

– Как мы видим, проблема дистанционного мошенничества актуальна – злоумышленники придумывают новые способы обмана. Просим вологжан соблюдать правила безопасности в интернете и фильтровать информацию, которая к ним поступает как в соцсетях, так и в мессенджерах. Прежде, чем перейти по сомнительной ссылке в сообщении, подумайте, действительно ли вам положены выплаты, обращались ли вы вообще за их начислением в органы власти, – говорит Алексей Иванов, руководитель Центра управления регионом.

Тэги: мошенничество, мошенники

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