«Алиментную» карту Вологодской области составили приставы

03.09.2021 [Общество]
«Алиментную» карту Вологодской области составили приставы

Вологодские приставы составили «алиментную» карту региона. На ней они указали, где больше всего должников-алиментщиков.

— По территориальному принципу «лидером» по количеству должников по алиментам являются крупные города нашего региона — г. Вологда (2915 должников) и г. Череповец (2203 должника). Это объяснимо городской составляющей. Наименьшее количество исполнительных производств находится на исполнении в отделениях судебных приставов по Бабушкинскому (82), по Белозерскому (83) и Верховажскому (117) районам Вологодской области, — сообщает пресс-служба УФССП по Вологодской области.

77% вологодских алиментщиков — мужчины, средний возраст от 37 до 40 лет. 23% приходится на женщин, которые не хотят платить деньги на содержание своих несовершеннолетних детей. Возрастная категория неплательщиц варьирует также от 35 до 39 лет.

Самый молодой алиментщик — в возрасте от 19 до 21 года, а самый возрастной — от 71 до 85 лет.

В половине случаев должники по алиментам официально работают, остальные официальных доходов не имеют, либо это какие-то разовые заработки.

Всего в Вологодской области, по подсчетам правоохранителей, 9 тысяч жителей, в отношении которых на исполнении в отделениях судебных приставов Вологодской области имеются исполнительные производства о взыскании алиментов.

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