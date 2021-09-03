В водке ООО «Русский север» обнаружили повышенное содержание уксусного альдегида

В Вологде суд привлёк ООО «Русский север» к административной ответственности за производство водки с нарушением ГОСТа.

По материалам дела, фирма ввела потребителей в заблуждение, касательно качества произведённого товара.

«В частности, проба водки „Хортиця Платинум“, изготовленная обществом и отобранная в магазине в г. Самаре, не соответствует требованиям ГОСТ. Содержание уксусного альдегида в ней равно 3,92±0,6 мг/дм3, при норме — не более 3,0 мг/дм3, что подтверждается экспертным заключением Органа инспекции ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области“», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

За нарушение «Русский север» назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Фирма обжаловала решение. Рассмотрение апелляции назначено на 9 сентября.