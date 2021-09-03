В Череповце после закрытия на ремонт Октябрьского моста предлагают ввести систему чётных-нечётных номеров для машин

Транспортные эксперты предлагают ввести в Череповце систему чётных-нечётных номеров для машин на время ремонта Октябрьского моста, сообщил на своей странице в соцсети мэр города Вадим Германов.

«По четным числам в городе могут ездить только автомобили с четными номерами, по нечетным числам — с нечетными», — говорится в сообщении

Он также отметил, что когда Октябрьской мост закроют, транспортный поток устремится из Зашекснинского района в Заречье и Северный район. Введение системы поможет облегчить дорожную ситуацию.

«Эксперты прогнозируют, что такой способ организации движения снизит трафик на 40%, а следовательно и уменьшит пробки. Вместе с этим увеличится количество общественного транспорта, так автобусы и трамваи справятся с возросшим пассажиропотоком», — отмечает Германов

На такси правило распространяться не будет.

Череповчанам предлагается проголосовать за или против инициативы на странице мэра Вконтакте. В комментариях пользователи уже предложили аналогичную систему, но с чётными-нечётными группами крови водителей.