Очередная порция холодного воздуха накроет Вологодчину

В пятницу, 3 сентября, очередной циклон начитает смещаться с юго-запада на восток. В ближайшие сутки на большей территории пройдут дожди, местами сильные, усилится ветер северного и северо-западного направления. Из-за облачной погоды вероятность заморозков сведется к нулю, но температуры останутся крайне низкими - ночью от +3 до +8 градусов, днем от +6 до +11 градусов.

В ночь на воскресенье наиболее интенсивные осадки ожидаются в восточных районах области. На западе и в центре региона дожди станут небольшими и кратковременными. Однако в тылу уходящего циклона регион получит очередную порцию холодного воздуха, станет еще холоднее, днем от +7 до +10 градусов тепла. В ночь на понедельник в западных районах существует вероятность слабых заморозков.

«В начале рабочей недели сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдет небольшой дождь, дневная температура составит от +5 до +10 градусов», - рассказала ведущий синоптик вологодского Гидрометцентра Ольга Рыкованова.

По предварительным данным, ближе к середине следующей недели территория области вновь окажется во власти дождливого циклона, пройдут интенсивные дожди.