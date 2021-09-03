Спортшкола «Олимп» из Вологодского района через суд взыскала 1,5 млн рублей с подрядчика за некачественный ремонт беговых дорожек

Суд рассмотрел иск спортивной школы «Олимп» в посёлке Майский Вологодского района к подрядчику о взыскании с него 1,5 млн рублей убытков за некачественный ремонт беговых дорожек.

В 2019 году предприниматель из Санкт-Петербурга заключил со школой контракт на ремонт дорожек стоимостью 3 904 614 рублей.

«В период гарантийного срока на отремонтированном участке выявлены дефекты: проседание верхнего слоя резинового покрытия; трещины и сколы на покрытии по внутреннему радиусу беговой дорожки; стирание верхнего слоя краски на полиуретановой основе. Предприниматель, подписав без замечаний дефектный акт, к работам по устранению выявленных недостатков так и не приступил», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В июне 2021 года суд удовлетворил иск спортшколы, однако подрядчик обжаловал решение. Он сослался на то, что дорожки эксплуатировались и недостатки появились по вине заказчика, однако не представил соответствующих доказательств. Доводы предпринимателя были отклонены, а решение оставлено без изменений.