Череповчанин подозревается в убийстве собутыльника

03.09.2021 [Происшествия]

В Череповце следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 45-летнего местного жителя.

Инцидент произошёл в ночь на 3 сентября 2021 года. По данным следствия, потерпевший пригласил в гости приятеля, с которым выпивал на кухне своей квартиры. При этом домочадцы мужчины спали в соседней комнате.

«Около 04 часов сын, проснувшись от шума, вышел в коридор квартиры, где увидел тело своего отца и стоящего рядом с ним гостя, одежда которого была обильно обпачкана кровью. Оставив на месте орудие — нож, мужчина скрылся с места происшествия, однако в кратчайшие сроки был установлен сотрудниками правоохранительных органов», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Проводятся мероприятию по задержанию и допросу подозреваемого. Расследование продолжается.

Тэги: убийство, пьянка

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