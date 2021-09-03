Житель Междуреченского района ударил сожительницу тяпкой по голове из-за закончившихся аргументов в споре

В Междуреченском районе суд привлёк 53-летнего местного жителя к административной ответственности за побои в отношении сожительницы.

Подсудимый и потерпевшая вместе работают в ООО «СХП „Старосельское“», он — сторожем, она — телятницей.

«Вечером 7 августа 2021 года при выполнении трудовых обязанностей на ферме они поссорились. Как пояснил нарушитель, когда у него закончились аргументы в споре, он взял тяпку и трижды ударил женщину по голове», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В суде потерпевшая не предъявила сожителю претензий. Привлекаемому назначено наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.