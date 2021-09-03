Хоккеисты череповецкой «Северстали» проиграли первый матч сезона

03.09.2021 [Спорт]
Хоккеисты череповецкой «Северстали» проиграли первый матч сезона

Соперники череповчан открыли счет уже на второй минуте матча. Однако совсем скоро новичок хозяев – Роберт Рооба отпраздновал свой день рождения, сравняв счет.

Практически весь игровой отрезок «сталевары» контролировали шайбу, активно действуя в зоне соперника.
Во втором периоде удача оказалась на стороне череповчан. У хозяев площадки вновь отличился новичок-легионер – Стенквист. Уже в финале встречи питерцам сначала удалось сравнять счёт, а за пять минут до окончания матча армеец Вей поставил точку во встрече – 3:2.

«У нас дежавю с командой СКА. Мы всегда очень хорошо играем два периода. В конце обычно проигрываем, - заявил после матча главный тренер «Северстали» Андрей Разин. - Сегодня случилось то же самое. Я бы не сказал, что мы третий период плохо играли. Немножко нас потряхивало в начале первого периода, потом хорошо играли. Во втором периоде пропустили очень много контратак. Вратарь выручил. В третьем периоде полностью переиграли. К сожалению, две контратаки привели к такому плачевному результату. Но ничего страшного не произошло, впереди еще много игр.

Тэги: хоккей, вратарь, шайба

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