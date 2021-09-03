Хоккеисты череповецкой «Северстали» проиграли первый матч сезона

Соперники череповчан открыли счет уже на второй минуте матча. Однако совсем скоро новичок хозяев – Роберт Рооба отпраздновал свой день рождения, сравняв счет.

Практически весь игровой отрезок «сталевары» контролировали шайбу, активно действуя в зоне соперника.

Во втором периоде удача оказалась на стороне череповчан. У хозяев площадки вновь отличился новичок-легионер – Стенквист. Уже в финале встречи питерцам сначала удалось сравнять счёт, а за пять минут до окончания матча армеец Вей поставил точку во встрече – 3:2.