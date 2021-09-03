При выборе вина россияне больше обращают внимание на степень его сладости, чем на цену и сорт винограда, из которого оно сделано.

К такому выводу пришли специалисты Роскачества, проведя исследование потребительских предпочтений в винной сфере. В опросе приняли участие 1200 респондентов из восьми федеральных округов страны.

Важность сырья отметили только 5% покупателей. На цену обращают внимание 14% участников опроса.

«32% опрошенных выбирают вино по степени сладости: сухое-полусухое-полусладкое», — говорится в сообщении Роскачества

Выяснилось также, что для мужчин известность марки вина важна почти так же, как и степень сладости.