Почти 5 млрд рублей долгов намерены списать вологжане

03.09.2021 [Экономика]
Почти 5 млрд рублей долгов намерены списать вологжане

Общая сумма долгов, которую намерены списать вологжане, составляет 4 860 248 000 рублей.

При этом львиную долю в общем количестве составляют дела физических лиц – 1205 дел. За этот же период времени индивидуальные предприниматели банкротились 22 раза, в отношении юридических лиц рассмотрено 216 дел.

Как сообщает объединенная пресс – служба судов области, 303 гражданина, подавших заявления о банкротстве, накопили долгов менее, чем на 500 000 рулей. 1021 человек хотят списать долги в сумме от 500 000 до 3 000 000 рублей. 15 граждан обратились с заявлением о банкротстве при долге от 10 млн до 100 млн рублей. Один вологжан, не имеющий статуса ИП, накопил долгов более 1 млрд рублей.  

Кроме того, с начала этого года еще почти 1500 вологжан подали заявления о банкротстве, которые пока не рассмотрены судом.

Тэги: банкроство, долги

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