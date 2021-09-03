При пожаре в гараже в Череповце погиб бездомный

В результате пожара в гаражном кооперативе Череповца погиб бездомный. Подробности инцидента сообщает региональное управление следственного комитета.

По данным следователей, погибший жил в сгоревшем боксе последние несколько недель и злоупотреблял спиртным. Накануне к нему зашел 37-летний приятель.

— Как пояснил следователям СК выживший мужчина, накануне, после совместного употребления спиртного, он остался в гараже на ночлег. Его товарищ, чтобы согреться, развел костер в металлическом ведре и оставил его внутри, после чего оба уснули. Гость проснулся в период обильного задымления строения, несмотря на которое сумел выбраться на улицу через свободный оконный проем, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По факту гибели человека проводится проверка.

Ранее NewsVo сообщал, что трагедия произошла в ночь на 3 сентября. Пламя повредило каркасно-щитовые конструкции гаража по всей площади, закопчен чердак соседнего бокса. На месте были обнаружены человеческие останки.