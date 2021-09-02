Мэрия Череповца опровергла слухи о возведении высотки на месте Птичьего рынка

02.09.2021 [Общество]

В мэрии Череповца прокомментировали слухи о строительстве 17-этажного здания на месте бывшего Птичьего рынка на улице Ломоносова.

«Слух возник из того факта, что при проведении торгов мы указываем в документах предельные максимальные параметры строительства. Кто-то высмотрел в этих документах максимум в 17 этажей. Но в зонах под промышленные объекты вообще нет ограничений по высоте строений, но это не значит, что там можно строить небоскребы. Конечно, у „Птички“ такого высокого здания не будет», — сообщил официальному сайту Череповца председатель комитета по управлению имуществом города Владимир Дмитриев

Торги, на которых определят арендатора участка площадью 1100 метров пройдут 21 сентября. Предполагается, что в этом месте построят торговый объект.

Ранее newsVO сообщал, что мэрия планировала провести аукцион в июне.

Тэги: муниципальное имущество, мэрия Череповца

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