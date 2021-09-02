Череповчанин угнал машину жены, с которой разводится

В Череповце полицейские раскрыли угон автомобиля «Форд», принадлежащего 26-летней местной жительнице.

Потерпевшая рассказала, что накануне пропажи она поругалась с мужем, с которым сейчас разводится, а после не смогла найти ключи от машины. Выйдя во двор, она не нашла машину на парковке и не смогла дозвониться до супруга.

30-летнего подозреваемого задержали в квартире приятеля на улице Первомайской.

«Позже автомобиль был обнаружен сотрудниками уголовного розыска на парковке возле дома пострадавшей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Задержанный признался в содеянном и пояснил, что после ссоры взял ключи из куртки жены, некоторое время катался, а после вернул машину во двор.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.