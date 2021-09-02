Жителя Кирилловского района арестовали на 10 суток за пьяную езду без прав

В Кирилловском районе суд привлёк 24-летнего местного жителя к административной ответственности за пьяную езду без прав.

1 сентября 2021 года в 8:10 его задержали на улице Центральной в селе Никольский Торжок. Пьяный мужчина управлял автомобилем «Шевроле Нива». В суде он признал вину.

«Суду пояснил, что водительских прав никогда не имел, управлять автомашиной научился сам», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Привлекаемому назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Постановление может быть обжаловано.