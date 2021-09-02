В Череповце полицейский не дал пенсионерке отправить мошенникам 72 тысячи рублей

02.09.2021 [Происшествия]

В Череповце сотрудник полиции предотвратил мошенничество в отношении 65-летней местной жительницы. 
Пенсионерка рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился работником службы безопасности банка. Он сообщил, что неизвестные пытаются снять 72 тысячи рублей со счёта потерпевшей. 

«Далее звонивший сказал, что женщина должна немедленно отправиться в ближайший торговый центр, снять в банкомате деньги и перевести на резервный счет, так как ее счет уже взломан», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

Когда потерпевшая разговаривала по телефону у банкомата, к ней подошёл полицейский. 

«Оперуполномоченный поинтересовался с кем пенсионерка общается. Женщина рассказала, что ей позвонили из банка и сообщили о несанкционированной попытке снятия денежных средств. Полицейский объяснил череповчанке, что это один из самых распространенных видов дистанционного мошенничества. После профилактической беседы женщина отправилась в отдел полиции, где написала заявление», - также говорится в сообщении. 

Всего за сутки полицейские зарегистрировали три заявления от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.

Тэги: мошенник, банкомат, деньги

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