Многодетные семьи Вологды бесплатно обучат правовой грамотности и управлению финансами

Многодетным семьям Вологды расскажут, как можно управлять своими финансами, и помогут разобраться в своих правах.

Занятия для многодетных родителей организует в областной столице автономная некоммерческая организация по оказанию социальных услуг «Социальная перспектива».

– Первое занятие состоится 3 сентября. Посвящено оно будет проблемам ЖКХ – тарифам и начислению льготных выплат. С собой можно принести квитанции ЖКХ, чтобы на месте решить спорные вопросы. Также будут затронуты темы оформления пособий и льгот через портал госуслуг, использования сертификатов ПФДО и новых мер социальной поддержки, – сообщает информационный центр «Добрая Вологда».

Занятие начнется в 18:00 в Центре по работе с населением по адресу: Вологда, ул. Горького, 85, телефон: : 8-911-513-35-96.

– Современная жизнь предъявляет к многодетным родителям высокие требования. Помимо всего прочего, они должны быть финансово и юридически грамотными. Иначе появляется риск оказаться в трудной жизненной ситуации, – говорит директор АНО «Социальная перспектива» Алла Оботурова. – Нашим проектом «Основы правовой и финансовой грамотности для многодетных родителей» мы попытаемся обучить родителей важным жизненным компетенциям, которые помогут им в дальнейшем преодолевать эти трудности и жить на достойном уровне. К примеру, заполнение налоговой декларации, правильное оформление мер соцподдержки.

Проект реализуется при поддержке Администрации города Вологды и при участии партнеров - общественной организации «Сотвори Добро» и БФ «Добро».